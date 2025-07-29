В Новосибирске разыскивают предполагаемого «конфетного педофила», пытавшегося увести девочку в кусты

Очевидцы утверждают, что мужчина появился во дворе с пакетом конфет и начал активно угощать детей. Позже одна из жительниц заметила, как он завёл школьницу в сторону зарослей, где нет ни тропинок, ни жилых домов. Женщина незамедлительно окликнула девочку и спросила, знакома ли она с мужчиной. Ребёнок тут же вернулся, а подозреваемый попытался оправдаться и поспешно скрылся. Полиция начала проверку по факту случившегося. Сейчас сотрудники устанавливают личность мужчины и выясняют обстоятельства происшествия.