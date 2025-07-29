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Регион
29 июля, 11:06

В Новосибирске разыскивают предполагаемого «конфетного педофила», пытавшегося увести девочку в кусты

В Новосибирске мужчина угощал детей конфетами и пытался увести девочку в кусты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

В Новосибирске подозрительный мужчина раздавал детям сладости, а затем попытался увезти 12-летнюю девочку в безлюдное место. Инцидент произошёл во дворе на улице Есенина, в деле разбирается полиция, сообщает Mash Siberia.

Мужчина в Новосибирске пытался утащить девочку, заманив конфетами. Видео © Telegram / Mash Siberia

Очевидцы утверждают, что мужчина появился во дворе с пакетом конфет и начал активно угощать детей. Позже одна из жительниц заметила, как он завёл школьницу в сторону зарослей, где нет ни тропинок, ни жилых домов. Женщина незамедлительно окликнула девочку и спросила, знакома ли она с мужчиной. Ребёнок тут же вернулся, а подозреваемый попытался оправдаться и поспешно скрылся. Полиция начала проверку по факту случившегося. Сейчас сотрудники устанавливают личность мужчины и выясняют обстоятельства происшествия.

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Ранее в Красноярском крае мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, сначала приставал к девочкам в продуктовом магазине, а затем продолжил на улице — он обнимал детей и пытался их поцеловать. Правоохранители запросили видеозаписи с камер наблюдения магазина, где, по словам жителей, зафиксирован момент домогательств.

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Милена Скрипальщикова
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