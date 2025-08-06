В московском общежитии мать утопила в унитазе новорождённую дочь

На западе Москвы мать расправилась со своей новорождённой дочерью. Как сообщили в пресс-службе столичного управления СК РФ, молодая женщина утопила ребёнка в туалете.

По данным ведомства, инцидент произошёл в общежитии на улице Генерала Дорохова, где тело младенца было обнаружено в туалетной комнате. По предварительным данным, смерть наступила в результате асфиксии из-за утопления.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве матерью новорождённого ребёнка. Как уточнили в СК, подозреваемая в ходе допроса полностью признала свою вину в содеянном. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.