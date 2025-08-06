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6 августа, 18:04

В московском общежитии мать утопила в унитазе новорождённую дочь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tokyo Visionary Room

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tokyo Visionary Room

На западе Москвы мать расправилась со своей новорождённой дочерью. Как сообщили в пресс-службе столичного управления СК РФ, молодая женщина утопила ребёнка в туалете.

По данным ведомства, инцидент произошёл в общежитии на улице Генерала Дорохова, где тело младенца было обнаружено в туалетной комнате. По предварительным данным, смерть наступила в результате асфиксии из-за утопления.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве матерью новорождённого ребёнка. Как уточнили в СК, подозреваемая в ходе допроса полностью признала свою вину в содеянном. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Красноярском крае возбудили уголовное дело после утопления младенца в ванной
В Красноярском крае возбудили уголовное дело после утопления младенца в ванной

Ранее сообщалось, что в США мужчина жестоко убил своего трёхмесячного сына, утопив его в ведре со стиральным порошком. Выяснилось, что он хотел преподать урок своей жене и всем женщинам. Таким образом он показывал, что к мужчинам нельзя проявлять неуважение. Преступник получил 92 года тюрьмы за содеянное.

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Юлия Сафиулина
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