В московском общежитии мать утопила в унитазе новорождённую дочь
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На западе Москвы мать расправилась со своей новорождённой дочерью. Как сообщили в пресс-службе столичного управления СК РФ, молодая женщина утопила ребёнка в туалете.
По данным ведомства, инцидент произошёл в общежитии на улице Генерала Дорохова, где тело младенца было обнаружено в туалетной комнате. По предварительным данным, смерть наступила в результате асфиксии из-за утопления.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве матерью новорождённого ребёнка. Как уточнили в СК, подозреваемая в ходе допроса полностью признала свою вину в содеянном. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в США мужчина жестоко убил своего трёхмесячного сына, утопив его в ведре со стиральным порошком. Выяснилось, что он хотел преподать урок своей жене и всем женщинам. Таким образом он показывал, что к мужчинам нельзя проявлять неуважение. Преступник получил 92 года тюрьмы за содеянное.