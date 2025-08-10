В Екатеринбурге вынесли из квартиры тела матери и детей, найденных мёртвыми

Тела женщины и двух её детей, которые были обнаружены утром 10 августа в квартире на улице Бардина в Екатеринбурге, вынесли сотрудники местной ритуальной службы. Кадры с места трагедии опубликовал телеграм-канал Ural Mash.

Тела матери и детей выносят из подъезда. Видео © Telegram / Ural Mash

По словам соседей и знакомых, погибшая была скромной и отзывчивой. Однако одна из её знакомых поделилась, что в последнее время женщина чувствовала себя измотанной воспитанием детей и находилась в депрессивном состоянии. На данный момент следственные действия продолжаются, подъезд оцеплён.