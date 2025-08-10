В Екатеринбурге вынесли из квартиры тела матери и детей, найденных мёртвыми
Кадры с места ЧП. Обложка © Telegram / E1.RU
Тела женщины и двух её детей, которые были обнаружены утром 10 августа в квартире на улице Бардина в Екатеринбурге, вынесли сотрудники местной ритуальной службы. Кадры с места трагедии опубликовал телеграм-канал Ural Mash.
Тела матери и детей выносят из подъезда. Видео © Telegram / Ural Mash
По словам соседей и знакомых, погибшая была скромной и отзывчивой. Однако одна из её знакомых поделилась, что в последнее время женщина чувствовала себя измотанной воспитанием детей и находилась в депрессивном состоянии. На данный момент следственные действия продолжаются, подъезд оцеплён.
Инцидент произошёл в доме №29 на улице Академика Бардина. В квартире многоэтажки нашли мёртвыми женщину и её детей — девятилетнего сына и трёхлетнюю дочь. Погибшая, работавшая врачом УЗИ в местной клинике, убила малышей, а затем свела счёты с жизнью. Тревогу подняла бабушка, которая не смогла дозвониться до семьи.