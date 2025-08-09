«Была отзывчивой»: Дзержинск шокировало изнасилование и убийство тренера по танцам живота
Изнасилованная и убитая фитнес-тренер из Дзержинска работала в соцзащите
Наталья Анисимова. Обложка © SHOT
Изнасилованная и убитая в нижегородском Дзержинске 48-летняя преподаватель восточных танцев Наталья Анисимова работал в органах соцзащиты, рассказала её знакомая, руководитель фитнес-клуба Ольга. По её словам, женщина отличалась добротой и отзывчивостью.
«Наталья была соцработником и работала в соцзащите Дзержинска, это её основная работа. К нам она приходила на два часа в неделю вести занятия для души по восточным танцам для своих постоянных клиентов. Наталья всегда была доброжелательна и отзывчива, всегда пришла бы на помощь, если её попросить», — отметила собеседница «Газеты.ru».
Напомним, 48-летняя преподаватель восточных танцев Наталья Анисимова была обнаружена мёртвой в лесном массиве города Дзержинска, неподалёку от реки Воложка. Её изнасиловали и забили до смерти.