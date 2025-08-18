В Екатеринбурге за ночь произошло три ножевых нападения в одном районе

В Екатеринбурге за ночь была совершена серия ножевых нападений, в результате которых пострадали три человека. Как сообщает портал Е1, инциденты произошли в ночь на 17 августа в районе ЖБИ.

Согласно свидетельствам очевидцев, первое нападение случилось у магазина на улице Новгородцевой, где неизвестный нанёс ножевые ранения мужчине, ожидавшему жену. Ещё два случая были зафиксированы у супермаркета «Монетка» и круглосуточного магазина. Один из пострадавших самостоятельно обратился за медицинской помощью.

Как пояснили порталу в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, в двух случаях задержаны подозреваемые. По версии следствия, конфликты возникли на бытовой почве в состоянии алкогольного опьянения. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Третий случай пока не подтверждён официально, так как пострадавший не обращался в полицию.