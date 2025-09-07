Житель Ставрополья избил сожительницу и пытался утопить её в ванной

Пьяная ссора жителя Ставропольского края с сожительницей едва не закончилась убийством. О задержании подозреваемого в жестоком избиении женщины сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошёл после совместного распития алкоголя в одном из домов под Новоалександровском. Между 55-летним мужчиной и его 47-летней сожительницей вспыхнул бытовой конфликт, который быстро перерос в агрессию.

Разъяренный мужчина нанёс женщине несколько ударов по лицу, после чего, схватив её за волосы, попытался утопить в наполненной ванне. Потерпевшей чудом удалось вырваться, однако обидчик не отступил. Спастись и обратиться в правоохранительные органы женщина смогла лишь тогда, когда агрессор уснул.

Задержанный правоохранителями мужчина полностью признал свою вину. В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».