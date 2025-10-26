При стрельбе в Вашингтоне пострадали более 10 человек

Несмотря на объявленное усиление мер по борьбе с преступностью, в американской столице произошло несколько инцидентов — в результате семи случаев стрельбы в разных районах Вашингтона в ночь с пятницы на субботу пострадали 12 человек. Как сообщает Washington Post, это наибольшее количество пострадавших за одну ночь с момента начала специальных полицейских рейдов в августе.

Особое внимание привлёк инцидент рядом с кампусом Говардского университета, где во время встречи выпускников были ранены пять человек. Серия ночных перестрелок произошла несмотря на заявления властей о предпринимаемых мерах по стабилизации оперативной обстановки в округе Колумбия.

Напомним, в сентябре Трамп пригрозил чрезвычайным положением в Вашингтоне из-за миграционной политики. По его словам, округ Колумбия превратился из одного из самых опасных и охваченных убийствами мест в США