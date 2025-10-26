Почти каждый второй американец признался, что чувствует себя чужим в США

Почти половина американцев — 46% — ощущают себя чужими в собственной стране. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Института изучения общественных религий (PRRI), в котором приняли участие 5543 совершеннолетних гражданина США. Опрос выявил глубокий социальный раскол, где чувство отчуждения значительно варьируется в зависимости от политических предпочтений и этнической принадлежности.

Наиболее заметен разрыв между сторонниками разных политических партий: среди демократов чувство отчуждения испытывают 59%, тогда как среди республиканцев — лишь 30%. Этнический срез также показывает существенные различия — более половины латиноамериканцев (56%) и темнокожего населения (53%), а также каждый второй представитель азиатской или тихоокеанской общины не чувствуют себя в США как дома.

В качестве основных причин респонденты называют резкие изменения в социальной политике: сокращение программ медицинского обслуживания (60%), урезание финансирования образования и исследований (55%), введение торговых пошлин (54%) и увеличение ассигнований на рейды против иммигрантов (52%).

А недавно по США прокатилась волна протестов, собравших на улицах около семи миллионов человек. Все они вышли, чтобы выказать своё недовольство политикой президента страны Дональда Трампа. Они обвиняли политика в авторитаризме.