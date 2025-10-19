Сектор Газа
18 октября, 22:40

На протесты против политики Трампа вышли около 7 миллионов американцев

Протесты в США. Обложка © Х / Yassamin Ansari

В Соединённых Штатах Америки прошли масштабные акции, собравшие, по оценкам организаторов, не менее семи миллионов человек. Демонстрации, объединённые общим лозунгом No Kings («Нет королям»), были направлены на выражение несогласия с политикой действующего президента страны Дональда Трампа.

Протесты в США. Фото © Х / Yassamin Ansari

Протесты прошли более чем в 2,7 тысячах городов. Целью демонстрантов, как отмечается в заявлении, было оказание ненасильственного сопротивления авторитаризму и напоминание о том, что страна принадлежит своему народу, а не королям.

На Таймс-сквер проходит масштабная антиправительственная акция No Kings
Ранее в Тбилиси прошло массовое антиправительственное шествие с участием нескольких сотен человек. Демонстранты прошли от парка Вера к зданию парламента, требуя освобождения задержанных во время предыдущих акций протеста.

