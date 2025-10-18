На Таймс-сквер проходит масштабная антиправительственная акция No Kings

В центре Нью-Йорка началась масштабная антиправительственная акция под названием «Нет королям» (No Kings). Видео с демонстрации расходятся в социальных сетях.

Акция No Kings на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Видео © X / krassenstein

Основной площадкой протеста стала Таймс-сквер и прилегающие улицы Манхэттена. На 19:00 по московскому времени в демонстрации участвуют тысячи людей, несущих плакаты с критикой действующей власти, миграционной политики и правоохранительных органов. Акция пока проходит мирно, без вмешательства полиции.

Ранее Life.ru сообщал, что 12 октября в Тбилиси прошло массовое антиправительственное шествие с участием нескольких сотен человек. Демонстранты прошли от парка Вера к зданию парламента, требуя освобождения задержанных во время предыдущих акций протеста. Полиция не препятствовала движению колонны по проезжей части.