12 октября, 18:47

В Тбилиси прошла массовая антиправительственная акция

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maikowl

В Тбилиси состоялось массовое антиправительственное шествие, в котором приняли участие несколько сотен человек. Об этом c места событий сообщают российские корреспонденты.

Участники акции собрались в центре города у парка Вера и организованно двинулись к зданию парламента, расположенному в полутора километрах. Полицейские не препятствовали перемещению демонстрантов по проезжей части. Среди основных требований протестующих — освобождение лиц, задержанных во время предыдущих акций протеста в 2024 и 2025 годах.

Достигнув парламентского комплекса, часть участников осталась на проспекте Руставели, где продолжается акция. Движение транспорта на этом участке полностью перекрыто, уточнил корреспондент ТАСС.

В Грузии задержали 13 человек, готовивших свержение власти
Как ранее сообщал Life.ru, 4 октября в Тбилиси начались протесты на фоне выборов в органы местного самоуправления. Участники протестов обвиняли власти в связях с Москвой. Вскоре начались столкновения с полицией — пострадал минимум 21 силовик и шесть участников демонстраций. После этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил посла Евросоюза в подстрекательстве и поддержке беспорядков.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Юрий Лысенко
