В Тбилиси прошла массовая антиправительственная акция

В Тбилиси состоялось массовое антиправительственное шествие, в котором приняли участие несколько сотен человек. Об этом c места событий сообщают российские корреспонденты.

Участники акции собрались в центре города у парка Вера и организованно двинулись к зданию парламента, расположенному в полутора километрах. Полицейские не препятствовали перемещению демонстрантов по проезжей части. Среди основных требований протестующих — освобождение лиц, задержанных во время предыдущих акций протеста в 2024 и 2025 годах.

Достигнув парламентского комплекса, часть участников осталась на проспекте Руставели, где продолжается акция. Движение транспорта на этом участке полностью перекрыто, уточнил корреспондент ТАСС.