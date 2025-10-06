В Грузии задержали 13 человек, готовивших свержение власти

В Грузии 4 октября прошли массовые беспорядки, закончившиеся задержаниями их участников. Как сообщил замглавы МВД страны Александр Дарахвелидзе, силовики арестовали 13 человек за попытку свержения власти и насильственную смену конституционного строя.

«Идентифицированы 15 человек, участвовавших в беспорядках 4 октября. 13 из них задержаны. Следствие продолжается», – заявил Дарахвелидзе.

По данным ведомства, расследование ведётся по статьям о госперевороте, групповом насилии и попытке смены власти. В Тбилиси ситуацию называют попыткой дестабилизации в день выборов и предупреждают, что организаторы понесут ответственность по всей строгости закона.

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна столкнулась уже с пятой попыткой переворота, которая, по его словам, не обошлась без иностранной поддержки. Он подчеркнул, что правительство знает, кто стоит за провокациями, и готово жёстко пресекать любые «революционные сценарии». Премьер также добавил, что власти не позволят устроить шестую попытку и намерены «поставить точку в цепочке переворотов».