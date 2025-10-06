Глава парламента Грузии: Иностранцам надо признать ответственность за беспорядки
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Klimov 3000
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о необходимости признания иностранными кураторами ответственности за организацию массовых беспорядков в Тбилиси. Соответствующее заявление политик разместил на своей странице в социальной сети.
«Примечательно, что никто из иностранных покровителей радикалов до настоящего момента не осудил террористическое нападение на президентский дворец. Однако сейчас только осуждения уже недостаточно. Они должны взять ответственность, так как политические интриги, управляемые извне, довели радикалов в Грузии до государственного переворота», — написал Папуашвили.
Спикер парламента акцентировал внимание на том, что инцидент со штурмом президентской резиденции произошёл в день проведения местных выборов и стал следствием внешнего управления оппозиционными силами.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил посла Европейского союза в причастности к организации беспорядков в Тбилиси, утверждая, что представители ЕС поддерживали попытку смены власти в период парламентских выборов. В ответ на эти обвинения верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархеи выпустили совместное заявление, в котором отвергли данные утверждения и осудили распространение дезинформации о роли Евросоюза в событиях в грузинской столице.
