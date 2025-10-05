В ЕС ответили на обвинения во вмешательстве в парламентские выборы в Грузии

Европейский союз отвергает обвинения премьера Грузии Ираклия Кобахидзе в поддержке протестов с целью свержения власти во время парламентских выборов 4 октября и призывает к спокойствию. Об этом сказано в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, размещённом на официальном сайте Еврокомиссии.

«Европейский союз решительно отвергает и осуждает дезинформацию относительно роли ЕС в Грузии и осуждает личные нападки на посла ЕС в Грузии», — заявила Каллас.

Она подчеркнула, что Брюссель призывает к спокойствию и сдержанности в период после выборов, а также предостерегает власти Грузии от нарушения прав граждан на «свободу собраний и выражения мнений».

«Большое количество людей постоянно протестовали против репрессивной политики правящей партии «Грузинская мечта». Мы призываем освободить всех произвольно задержанных», — добавила глава европейской дипломатии.

Напомним, ранее председатель правительства Грузии заявил, что посол Евросоюза в стране причастен к организации беспорядков в Тбилиси. По словам Кобахидзе, евродипломат поддержал попытку свержения конституционного строя республики. Также грузинский премьер утверждает, что планированием беспорядков занимались иностранные разведывательные службы. Он подчеркнул, что попытки подорвать государственные институты страны не останутся без реакции.