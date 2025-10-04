Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
4 октября, 18:50

Премьер Грузии обвинил посла ЕС в организации беспорядков в Тбилиси

Обложка © TACC / Михаил Егиков

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что посол Евросоюза ответственен за беспорядки в Тбилиси. Он пояснил, что «некоторые люди из-за рубежа» выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя, включая представителя ЕС.

«На этом фоне тот же посол ЕС в Грузии несёт особую ответственность за это», – заявил премьер Грузии.

Он потребовал, чтобы европейский дипломат вышел к народу и публично выразил осуждение событий, разворачивающихся на улицах Тбилиси.
Кроме того, Кобахидзе квалифицировал беспорядки у президентского дворца как уголовное преступление и заявил о намерении привлечь участников акции к ответственности.
МВД Грузии возбудило уголовные дела из-за беспорядков оппозиции в Тбилиси

Напомним, что в грузинской столице вспыхнули протесты на фоне выборов в местные органы власти. Протестующие выдвигают обвинения в адрес властей о тесных связях с Россией. Они также требуют проведения досрочных парламентских выборов. В результате столкновений несколько сотрудников полиции получили травмы.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Грузия
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
