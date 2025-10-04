Премьер Грузии обвинил посла ЕС в организации беспорядков в Тбилиси

«На этом фоне тот же посол ЕС в Грузии несёт особую ответственность за это», – заявил премьер Грузии.

Напомним, что в грузинской столице вспыхнули протесты на фоне выборов в местные органы власти. Протестующие выдвигают обвинения в адрес властей о тесных связях с Россией. Они также требуют проведения досрочных парламентских выборов. В результате столкновений несколько сотрудников полиции получили травмы.