Несколько полицейских пострадали в ходе беспорядков в Тбилиси

Несколько сотрудников полиции получили травмы во время столкновений с протестующими у президентского дворца в Тбилиси. Об этом сообщил представитель МВД Грузии Каха Бухрадзе в эфире телеканала «Пирвели».

Обстановка в центре Тбилиси. Видео © Х / Buraq

Представитель министерства подтвердил факт получения ранений сотрудниками правопорядка, но не уточнил точное количество пострадавших. Протестные акции начались как выражение несогласия с проводимыми в стране муниципальными выборами. Позднее организаторы митинга призвали демонстрантов переместиться к зданию президентской администрации, где ситуация переросла в беспорядки.

Напомним, что в грузинской столице вспыхнули протесты на фоне выборов в местные органы власти. Протестующие выдвигают обвинения в адрес властей о тесных связях с Россией. Они также требуют проведения досрочных парламентских выборов. Позднее митингующие прорвались через железные ограждения во двор президентской резиденции. Сотрудники спецподразделений применили против них перцовый спрей и водомёты.