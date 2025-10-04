В Грузии вспыхнули протесты на фоне выборов в местные органы власти

В Тбилиси начались акции протеста, связанные с выборами в органы местного самоуправления. Информацию передаёт новостной портал Ambebi.

В Тбилиси началось многотысячное шествие оппозиции. Видео © Х / Levan Moseshvili; © Х /Samira Bayramova

Основные события разворачиваются на проспекте Руставели и прилегающей Площади Свободы. Демонстранты полностью заблокировали движение транспорта в этом районе, собравшись у здания парламента. Также было перекрыто движение по проспекту Меликишвили, где участники акции развернули баннеры с политическими лозунгами и государственные флаги.

Протестующие выдвигают обвинения в адрес властей о тесных связях с Россией. Они также требуют проведения досрочных парламентских выборов. По данным источника, на площади собрались радикальные оппозиционеры, которые ранее отказались от участия в избирательном процессе.

Министерство внутренних дел Грузии обратилось к организаторам митинга с призывом не нарушать правопорядок. Ведомство рекомендовало воздержаться от любых провокационных действий. Радикальная оппозиция, по имеющимся сведениям, анонсировала проведение масштабных акций ещё несколько недель назад.

Тем временем стало известно, что представители правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» одержали убедительную победу на выборах, набрав более 70% голосов во всех муниципалитетах страны.