4 октября, 15:11

В Грузии вспыхнули протесты на фоне выборов в местные органы власти

В Тбилиси началось многотысячное шествие оппозиции. Обложка © Х / Smeagol

В Тбилиси начались акции протеста, связанные с выборами в органы местного самоуправления. Информацию передаёт новостной портал Ambebi.

В Тбилиси началось многотысячное шествие оппозиции. Видео © Х / Levan Moseshvili; © Х /Samira Bayramova

Основные события разворачиваются на проспекте Руставели и прилегающей Площади Свободы. Демонстранты полностью заблокировали движение транспорта в этом районе, собравшись у здания парламента. Также было перекрыто движение по проспекту Меликишвили, где участники акции развернули баннеры с политическими лозунгами и государственные флаги.

Протестующие выдвигают обвинения в адрес властей о тесных связях с Россией. Они также требуют проведения досрочных парламентских выборов. По данным источника, на площади собрались радикальные оппозиционеры, которые ранее отказались от участия в избирательном процессе.

Министерство внутренних дел Грузии обратилось к организаторам митинга с призывом не нарушать правопорядок. Ведомство рекомендовало воздержаться от любых провокационных действий. Радикальная оппозиция, по имеющимся сведениям, анонсировала проведение масштабных акций ещё несколько недель назад.

«Мирное свержение власти»: Сотни машин движутся к Тбилиси для участия в митинге

Тем временем стало известно, что представители правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» одержали убедительную победу на выборах, набрав более 70% голосов во всех муниципалитетах страны.

