Правящая партия Грузии набирает более 70% голосов во всех муниципалитетах

Кобахидзе: Грузинская мечта набирает более 70% голосов во всех муниципалитетах
Представители правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» одержали убедительную победу, набрав более 70% голосов во всех муниципалитетах страны. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
«Грузинская мечта» уверенно побеждает на выборах как на уровне мэров, так и собраний во всех муниципалитетах. Более того, согласно данным наших избирательных штабов, во всех муниципалитетах, в том числе в Тбилиси и других больших городах фиксируется результат выше 70% в пользу «Грузинской мечты», — сказал он в ходе брифинга.
Тем временем в Тбилиси начались протесты оппозиции. Цель митингующих — «мирное свержение» правящей партии и возобновление интеграции Грузии в ЕС.
