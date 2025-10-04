Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
4 октября, 14:22

Правящая партия Грузии набирает более 70% голосов во всех муниципалитетах

Кобахидзе: Грузинская мечта набирает более 70% голосов во всех муниципалитетах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BUTENKOV ALEKSEI

Представители правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» одержали убедительную победу, набрав более 70% голосов во всех муниципалитетах страны. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

«Грузинская мечта» уверенно побеждает на выборах как на уровне мэров, так и собраний во всех муниципалитетах. Более того, согласно данным наших избирательных штабов, во всех муниципалитетах, в том числе в Тбилиси и других больших городах фиксируется результат выше 70% в пользу «Грузинской мечты», — сказал он в ходе брифинга.

Тем временем в Тбилиси начались протесты оппозиции. Цель митингующих — «мирное свержение» правящей партии и возобновление интеграции Грузии в ЕС.

Страх перед «Украинской мечтой»: Политолог рассказал, почему Зеленский боится примера Грузии
Наталья Демьянова
