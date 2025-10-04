Правящая партия Грузии набирает более 70% голосов во всех муниципалитетах

«Грузинская мечта» уверенно побеждает на выборах как на уровне мэров, так и собраний во всех муниципалитетах. Более того, согласно данным наших избирательных штабов, во всех муниципалитетах, в том числе в Тбилиси и других больших городах фиксируется результат выше 70% в пользу «Грузинской мечты», — сказал он в ходе брифинга.