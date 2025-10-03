Владимир Зеленский и его окружение опасаются, что успешный пример Грузии может найти отклик среди украинского населения. Такое мнение высказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в комментарии РИА «Новости», комментируя вмешательство киевских властей в предвыборный процесс в Грузии.

Эксперт пояснил, что украинское руководство всерьёз обеспокоено возможностью появления на Украине политической силы, аналогичной «Грузинской мечте», которая могла бы предложить гражданам альтернативный путь развития.

«Прежде всего Зеленский боится, что однажды Украина последует примеру Грузии и место «Слуги народа» займёт условная «Украинская мечта». Уже сейчас пример Тбилиси весьма привлекателен: страна демонстрирует высокие темпы экономического роста, не враждует, а торгует с Россией и так далее», — отметил Жарихин.

Политолог обратил внимание на очевидные экономические и социальные достижения Грузии, которые выгодно контрастируют с украинскими реалиями. По его словам, грузинская модель, предполагающая экономический рост и прагматичные торговые отношения с Россией, выглядит привлекательно на фоне текущей ситуации на Украине. Жарихин подчеркнул, что Зеленский не способен предложить сопоставимые результаты, что усиливает его опасения относительно потенциальной популярности «грузинского сценария».

В то же время эксперт выразил уверенность, что вмешательство украинских властей не окажет существенного влияния на исход муниципальных выборов в Грузии, которые состоятся 4 октября. Как полагает Жарихин, грузинские избиратели хорошо осведомлены о негативных последствиях политики киевского режима и не заинтересованы в повторении украинского опыта.

Напомним, что на Генеральной Ассамблее ООН Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу «потери» Грузии. Он также озвучил озабоченность положением дел с правами человека в этой стране. Президент Молдавии Майя Санду, в свою очередь, призвала граждан своей страны не повторять грузинский опыт и стремиться к европейской интеграции. В ответ на это в грузинском парламенте прозвучали резкие высказывания в адрес Зеленского, а премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе воздержался от комментариев.