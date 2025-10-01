Резкие высказывания политиков киевского режима и властей Молдавии в адрес Грузии наверняка продиктованы в директивах, которые приходят к ним с Запада. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Вот эта амплитуда [в резкости заявлений] просто поражает. Посмотрите, ведь речь идёт не о словах, адресованных руководству Грузии. Речь идёт в принципе об оскорблении Грузии и её народа. А почему? Так опять же кураторы заказали», — считает дипломат.

Захарова назвала это «бескультурным политическим», которое Запад активирует, нажимая кнопку, при необходимости надаваить на кого-то.

Напомним, что, в свою очередь, Владимир Зеленский с трибуны Генассамблеи ООН причитал, что Европа «теряет» Грузию. Иронично, что он также выказывал обеспокоенность в связи с ситуацией с правами человека в стране. А президент Молдавии Майя Санду призвала свой народ «не повторять ошибки» Грузии, а бороться за европейский путь. В ответ в грузинском парламенте предложили Зеленскому помыть рот. При этом премьер-министр Ираклий Кобахидзе не захотел комментировать выпады украинского политика.