«Прежде промой рот»: Грузия поставила Зеленского на место после его речи о правах человека
Лидер парламентского большинства Грузии призвал Зеленского промыть рот
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Выступление Владимира Зеленского в Нью-Йорке вызвало очередной дипломатический скандал. С трибуны Генассамблеи ООН он раскритиковал Грузию, заявив, что в стране «сжимаются права человека», а сама республика якобы полностью зависит от России.
«Мы уже потеряли Грузию в Европе. Права человека и европейский характер государственного устройства там только сжимаются. Грузия зависит от России», – сказал главарь киевского режима.
В Тбилиси на заявление экс-комика отреагировали мгновенно. Лидер парламентского большинства Мамука Кирцхалия назвал Зеленского «марионеткой» и посоветовал ему «промыть рот», прежде чем оскорблять соседей.
«Прежде чем эта марионетка осмелится, оскорбляя и напрямую призывая Грузию к войне, пусть сначала промоет рот, и уже после этого говорит о нашей стране», – заявил он.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский на Генассамблее ООН попытался переложить ответственность за будущее Украины на другие страны и заявил, что мир зависит не от Киева, а от решений мирового сообщества. По словам экс-комика, государства должны выбрать – либо продолжать сотрудничество с Россией, либо добиваться окончания конфликта.
Больше новостей о скандалах и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.