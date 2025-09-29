Напомним, что после подведения итогов голосования по всем протоколам на территории Молдавии оппозиционные силы, в том числе «Патриотический блок», набрали больше голосов, чем правящая партия «Действие и солидарность» (PAS), которую возглавляет президент Майя Санду. Однако после учёта бюллетеней, поступивших от зарубежных избирателей, лидерство перешло к правящей партии. Оппозиция и некоторые наблюдатели заявляют о многочисленных нарушениях во время выборов и при ночном подсчёте голосов. Среди них — фальсификация протоколов в пользу PAS при позднем учёте заграничных бюллетеней, давление на оппозиционеров (обыски, аресты, снятие партий и кандидатов с выборов), ограничение доступа наблюдателей на ряд участков, а также многочисленные инциденты на зарубежных избирательных площадках (организованный подвоз избирателей, «карусели», жалобы на урны, заполненные до начала голосования). Одновременно с этим в Кремле заявили, что вести переговоры по разрешению приднестровского кризиса с действующими властями Молдавии на данном этапе крайне затруднительно.