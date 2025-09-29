Политолог Алексей Мартынов в беседе с Life.ru назвал избирательную кампанию в Молдавии не выборами, а «комбинацией силовых, электоральных и манипулятивных инструментов» в руках кураторов прозападного режима — и прямо обвинил в этом брюссельские, парижские и лондонские структуры.

По его словам, механизм был отработан как на «полигоне»: молдаван использовали для экспериментов по обеспечению нужного результата, причём приоритет отдавался результату любой ценой, даже если он выглядит «смешным — 50,1%». Мартынов подчёркивает — пострадавшие здесь в первую очередь сами граждане Молдовы, которым якобы показали, что их голос «ничего не значит».

Молдаване, усвоили в Европе, что «мамалыга не взрывается», протестов не будет. Они просто уедут туда, куда им велят — где-нибудь строителями, проститутками или уборщиками будут работать в Европе. Государство им не нужно, так решили «европейские деятели». Такого беспредела неприкрытого мы нигде раньше не видели. Ни разу. Велась борьба с оппозицией очень активно, сотни обысков, десятки арестов, закрытия СМИ, аккаунтов, запугивания — полный арсенал. Есть прямой подкуп и прочие технологии в одном флаконе. политолог Алексей Мартынов

Мартынов предупреждает, что показанный в Молдове механизм может распространиться и на другие европейские страны: «дело не в молдаванах, а в механизме обеспечения нужного результата», — и потому Европе скоро предстоят другие подобные «выборы».

«Молдаване лишний раз убедились — они никто, их мнение неважно. Лучше сидеть тихо или уезжать, им здесь «никто не нужен», — добавил собеседник Life.ru.

Напомним, что по итогам подсчёта всех протоколов на территории Молдовы оппозиционные силы, включая «Патриотический блок», получили больше голосов, чем правящая партия «Действие и солидарность», основанная президентом Майей Санду. Но по итогам обработки бюллетеней, присланных из-за границы, лидирующие позиции заняла правящая партия. Оппозиция и ряд наблюдателей утверждают, что в ходе голосования и ночного подсчёта происходили массовые нарушения: имели место переписывание протоколов в пользу PAS при позднем подсчёте зарубежных голосов, давление на оппозицию (обыски, аресты, снятие партий и кандидатов), ограничение доступа наблюдателей на отдельных участках и многочисленные инциденты на зарубежных участках (подвозы избирателей, «карусели», жалобы на заполненные урны до начала голосования). Одновременно с этим в Кремле заявили, что вести переговоры по разрешению приднестровского кризиса с действующими властями Молдовы на данном этапе крайне затруднительно.