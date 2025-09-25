Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
25 сентября, 10:02

Премьер Грузии не удостоил ответом Зеленского после гневной тирады с трибуны ООН

Обложка © ТАСС / AP / Zoltan Mathe

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе решил не отвечать на критику в свой адрес со стороны Владимира Зеленского. Объяснение своей позиции политик дал во время комментария для прессы.

«Не хочу вступать в полемику с Владимиром Зеленским. Он президент воюющей страны, следовательно, с каким бы заявлением он ни выступал, не считаю нужным на это реагировать», — сказал Кобахидзе журналистам.

Напомним, Зеленский вновь оказался в центре международного скандала после своего выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. На сей раз недовольство вызвала критика в адрес Грузии, которую главарь режима обвинил в нарушении прав человека и чрезмерной зависимости от Москвы. После этого ему посоветовали помыть рот.

Александра Мышляева
