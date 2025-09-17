Может не пережить: Зеленскому предрекли большие проблемы из-за скандала со взрывчаткой в Грузии
Origo: Зеленский может не пережить скандал со взрывчаткой из Украины в Грузии
Кризис, вызванный инцидентом с перевозкой взрывчатых веществ в Грузию, создаёт серьёзную угрозу для политического будущего Владимира Зеленского. Такая оценка прозвучала в материале венгерского новостного портала Origo.
Инсайдер ссылается на заявления официальных лиц Грузии, согласно которым украинские спецслужбы причастны к попытке незаконного провоза взрывчатки, что в Тбилиси расценили как угрозу государственной стабильности. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе констатировал, что Грузия продолжает оставаться в режиме односторонней дружбы с руководством Незалежной.
Параллельно грузинская оппозиция инициировала призывы к масштабным уличным акциям протеста, которые правительство классифицировало как намерение дестабилизировать обстановку в стране. Инцидент получил развитие после задержания двух украинских граждан, которые ввозили через турецкую границу 2,4 килограмма гексогена — взрывчатого соединения, чья сила превышает тротил.