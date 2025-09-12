«‎Паутина 2»: Перехваченная в Грузии фура со взрывчаткой шла в Россию для нового теракта

Один из задержанных по делу о ввозе взрывчатки в Грузию заявил, что гексоген предназначался для реализации в России под кодовым названием «Паутина 2». Об этом на брифинге сообщил заместитель главы грузинской Службы государственной безопасности Лаша Маградзе.

При этом официальный представитель ведомства подчеркнул, что текущие оперативные данные и материалы следствия указывают на единственную конечную точку — жилой дом в тбилисском районе Авлабари. Другие версии, включая возможную связь инцидента с предстоящими выборами 4 октября и деятельностью радикальных групп, активно проверяются.