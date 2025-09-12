«Паутина 2»: Перехваченная в Грузии фура со взрывчаткой шла в Россию для нового теракта
Один из задержанных по делу о ввозе взрывчатки в Грузию заявил, что гексоген предназначался для реализации в России под кодовым названием «Паутина 2». Об этом на брифинге сообщил заместитель главы грузинской Службы государственной безопасности Лаша Маградзе.
При этом официальный представитель ведомства подчеркнул, что текущие оперативные данные и материалы следствия указывают на единственную конечную точку — жилой дом в тбилисском районе Авлабари. Другие версии, включая возможную связь инцидента с предстоящими выборами 4 октября и деятельностью радикальных групп, активно проверяются.
«Несмотря на то, что задержанный в показаниях указал, что взрывчатое вещество в конечном итоге должно было попасть в РФ и, по его словам, там планировалось устроить так называемую «Паутину 2», в материалах следствия и других оперативных данных на данном этапе фигурирует только одно конечное место — жилой дом в Тбилиси, в районе Авлабари», — заявил Маградзе.
11 сентября сотрудниками спецслужб Грузии при попытке ввезти на территорию страны 2,4 килограмма гексогена в грузовом автомобиле были задержаны двое граждан Украины. Сегодня глава СГБ заявил, что водитель транспортного средства получил взрывчатку от СБУ.
Напомним, 1 июня ВСУ атаковали российские военные аэродромы в пяти регионах в рамках операции «Паутина». Для ударов применялись БПЛА, которые тайно доставлялись в грузовике. В организации этих перевозок подозревается 37-летний уроженец Донецка. Он объявлен в федеральный розыск. Кадрами взлёта дронов из фур поделился Life.ru. Находившиеся рядом водители оказались не робкого десятка и начали сбивать камнями БПЛА, рискнув жизнью. Среди них оказался герой из Белоруссии.