«Конечная локация – Тбилиси»: За ввозом взрывчатки в Грузию из Турции стояла СБУ
Водитель фуры, который ввёз в Грузию взрывчатку, получил её от СБУ
Грузинские спецслужбы заявили о причастности СБУ к пресечённой накануне попытке транспортировки взрывчатки на территорию страны. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы Службы госбезопасности Грузии Лаша Маградзе.
«Водителю грузового автомобиля на территории Украины взрывчатое вещество передали сотрудники украинских спецслужб, СБУ. <…> следствие на основании других оперативных данных установило, что конечной локацией был Тбилиси, один из жилых домов на территории Авлабари», — сказал он.
Напомним, накануне сотрудники грузинских спецслужб задержали двоих украинцев, которые пытались въехать в Грузию из Турции на грузовом автомобиле. При осмотре транспортного средства было найдено 2,4 килограмма гексогена.