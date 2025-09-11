Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

11 сентября, 11:20

Двое украинцев попытались ввезти в Грузию 2,4 кг мощной взрывчатки

Спецслужбы Грузии задержали двух украинцев за ввоз 2,4 кг гексогена из Турции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Служба госбезопасности Грузии задержала двоих граждан Украины. Как сообщил первый заместитель руководителя ведомств Лаша Маградзе на специальном брифинге, задержанные находились в грузовом автомобиле и въехали в страну из Турции, перевезя при этом 2,4 килограмма взрывчатки — гексогена.

По словам представителя СГБ, оперативно-следственные мероприятия проводились совместно силами госбезопасности и МВД Грузии. Грузовик марки «Мерседес-Бенц» с украинскими номерами пересёк границу 10 сентября, проследовав через территорию Болгарии и Румынию, а свой путь он начал в Турции.

Маградзе также уточнил, что в ходе осмотра автомобиля было найдено упомянутое взрывчатое вещество. Он отметил, что мощность изъятого гексогена превышает аналогичные показатели тротила.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе раскрыл, как Запад уговаривал Грузию начать войну с Россией. По его словам, западные партнёры продолжают оказывать давление на страну, теперь угрожая приостановкой безвизового режима с Европейским союзом, что привело к значительной потере доверия грузинского общества к ЕС.

