Двое украинцев попытались ввезти в Грузию 2,4 кг мощной взрывчатки

Служба госбезопасности Грузии задержала двоих граждан Украины. Как сообщил первый заместитель руководителя ведомств Лаша Маградзе на специальном брифинге, задержанные находились в грузовом автомобиле и въехали в страну из Турции, перевезя при этом 2,4 килограмма взрывчатки — гексогена.

По словам представителя СГБ, оперативно-следственные мероприятия проводились совместно силами госбезопасности и МВД Грузии. Грузовик марки «Мерседес-Бенц» с украинскими номерами пересёк границу 10 сентября, проследовав через территорию Болгарии и Румынию, а свой путь он начал в Турции.

Маградзе также уточнил, что в ходе осмотра автомобиля было найдено упомянутое взрывчатое вещество. Он отметил, что мощность изъятого гексогена превышает аналогичные показатели тротила.