«Мирное свержение власти»: Сотни машин движутся к Тбилиси для участия в митинге

В Тбилиси направляются многочисленные автомобильные колонны с участниками акции протеста, организованной оппозиционными силами. Информацию о массовом выдвижении подтверждают местные телеканалы.

Видео © Х / Gigi Pipia; © Х / MisterChiton; © Х / Vladan

Активисты из различных регионов страны, включая западную Аджарию, присоединились к автомобильной колонне. Часть участников сделала остановку вблизи города Гори для координации дальнейших действий. Организаторы заявили, что целью мероприятия является «мирное свержение действующей власти».

Подготовка к акции проходит на площади Свободы, где устанавливается сцена перед зданием городского собрания. В центре столицы отмечается повышенное присутствие сотрудников силовых структур. Подразделения спецназа размещены как у здания горсобрания, так и в районе парламента на проспекте Руставели. На улицах собралась огромная толпа, люди выкрикивают лозунги и размахивают флагами.

Напомним, что в Грузии началось голосование на муниципальных выборах. По стране открылись избирательные участки, где граждане выберут мэров городов и депутатов городских собраний (сакребуло). Местные выборы определяют расклад политических сил на местах на ближайшие годы.