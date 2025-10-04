В Грузии началось голосование на муниципальных выборах

Сегодня, 4 октября, в Грузии открылись избирательные участки, где граждане выберут мэров городов и депутатов городских собраний (сакребуло). Местные выборы определяют расклад политических сил на местах на ближайшие годы.

По сообщению ЦИК Грузии, в 08:00 по местному времени (07:00 мск) по всей стране начал работу 3061 избирательный участок, готовый принять более 3,5 млн избирателей. В 90% участков применяется электронная система с использованием считывающих урн и аппаратов для электронной верификации. Протоколы с участков будут оперативно отправлены в ЦИК через планшеты сразу после закрытия избирательных участков в 20:00 (19:00 мск). Первые результаты выборов ЦИК планирует опубликовать в скором времени на своём специальном портале. Электронное голосование уже было опробовано в Грузии на парламентских выборах в прошлом году.

Избирателям предстоит определить глав пяти самоуправляемых городов — Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, а также руководителей 59 муниципалитетов. В 64 городских собраниях по всей Грузии будут избраны более 2 тысяч депутатов, как по пропорциональной, так и по мажоритарной системам. Сакребуло Тбилиси состоит из 50 членов: 25 избираются по партийным спискам, а 25 — по мажоритарным округам. Таким образом, в каждом бюллетене необходимо сделать три отметки: за кандидата в мэры, за партию для пропорционального распределения мандатов и за мажоритарного кандидата от своего района.

Всего Центризбирком Грузии зарегистрировал 12 партий. Однако, по данным ЦИК, «Единое национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили и «Коалиция за перемены» отказались от участия в выборах из-за несогласия с итогами парламентских выборов 2024 года.

На пост мэра Тбилиси претендуют девять кандидатов. Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» вновь выдвинула действующего мэра Каху Каладзе. Оппозиционные партии «Сильная Грузия — Лело» и «Гахария за Грузию» решили поддержать единого кандидата – Ираклия Купрадзе. От либертарианской партии «Гирчи» баллотируется Яго Хвичия.

Ранее по итогам обработки 100% протоколов на территории Молдовы, оппозиционные силы, включая пророссийский «Патриотический блок», обошли правящую Партию действия и солидарности (ПДС), учрежденную президентом Майей Санду. На внутренних участках оппозиция суммарно набрала 49,54% против 44,13% у ПДС. Однако ситуация кардинально меняется при учёте голосов, поданных за рубежом. После обработки 98,55% всех протоколов (включая зарубежные), ПДС выходит в лидеры с результатом 49,71%, в то время как «Патриотический блок» опускается до 24,43%, а суммарный результат оппозиции снижается до 44,38%.