Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

28 сентября, 20:49

У здания МИД Молдавии начался митинг из-за массовых нарушений на выборах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar

У здания Министерства иностранных дел Молдавии проходит митинг, организованный представителями оппозиционных сил. Протестующие заявляют о многочисленных нарушениях в ходе прошедших парламентских выборов, а также о недопуске к процессу голосования наблюдателей и представителей средств массовой информации. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости», работающий на месте событий.

Один из активистов политического блока «Победа» Юрий Витнянский заявил, что оппозиция стала свидетелем нарушений и полагает, что на многих избирательных участках имели место фальсификации.

«Почему не допустили представителей конкурентов, международных наблюдателей и журналистов? Мы видели публикации и понимаем, что происходят фальсификации. Даже грузинский телеканал не пустили в страну», — заявил он.

Подчёркивается, что акция протеста проходит в мирном формате, вмешательства со стороны правоохранительных органов не наблюдается.

Додон призвал все оппозиционные партии Молдавии выйти на протест 29 сентября
Додон призвал все оппозиционные партии Молдавии выйти на протест 29 сентября

Напомним, в воскресенье в Молдавии состоялись парламентские выборы. Явка избирателей превысила 52%. Центральная избирательная комиссия сообщала об открытии около двух тысяч избирательных участков на территории страны и более 300 за рубежом. По результатам обработки 50,04% протоколов оппозиционные партии суммарно набирают 51,02% голосов, опережая правящую партию «Действие и солидарность», которая получила 42,40%.

