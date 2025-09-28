У здания МИД Молдавии начался митинг из-за массовых нарушений на выборах

У здания Министерства иностранных дел Молдавии проходит митинг, организованный представителями оппозиционных сил. Протестующие заявляют о многочисленных нарушениях в ходе прошедших парламентских выборов, а также о недопуске к процессу голосования наблюдателей и представителей средств массовой информации. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости», работающий на месте событий.

Один из активистов политического блока «Победа» Юрий Витнянский заявил, что оппозиция стала свидетелем нарушений и полагает, что на многих избирательных участках имели место фальсификации.

«Почему не допустили представителей конкурентов, международных наблюдателей и журналистов? Мы видели публикации и понимаем, что происходят фальсификации. Даже грузинский телеканал не пустили в страну», — заявил он.

Подчёркивается, что акция протеста проходит в мирном формате, вмешательства со стороны правоохранительных органов не наблюдается.

Напомним, в воскресенье в Молдавии состоялись парламентские выборы. Явка избирателей превысила 52%. Центральная избирательная комиссия сообщала об открытии около двух тысяч избирательных участков на территории страны и более 300 за рубежом. По результатам обработки 50,04% протоколов оппозиционные партии суммарно набирают 51,02% голосов, опережая правящую партию «Действие и солидарность», которая получила 42,40%.