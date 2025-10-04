Протестующие в Тбилиси прорвались в президентский дворец
В Тбилиси протестующие прорвались через железные ограждения во двор президентской резиденции. Сотрудники спецподразделений применили против них перцовый спрей.
Протестующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца. Видео © X/ Маrina Wolf
При этом некоторым протестующим удалось прорваться во внутренний двор. Есть задержанные. Организаторы беспорядков называют сегодняшнюю акцию «мирной революцией». Ее целью заявляется «мирное свержение власти».
Напомним, в грузинской столице вспыхнули протесты на фоне выборов в местные органы власти. Протестующие выдвигают обвинения в адрес властей о тесных связях с Россией. Они также требуют проведения досрочных парламентских выборов. Толпа направилась от Тбилисского университета к зданию парламента. У собравшихся с собой флаги США и ЕС. Тем временем правящая «Грузинская мечта» набирает более 70% голосов во всех муниципалитетах и городах Грузии.
Обложка © X/ Маrina Wolf