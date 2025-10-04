Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 октября, 15:26

Протестующие в Тбилиси прорвались в президентский дворец

В Тбилиси протестующие прорвались через железные ограждения во двор президентской резиденции. Сотрудники спецподразделений применили против них перцовый спрей.

Протестующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца. Видео © X/ Маrina Wolf

При этом некоторым протестующим удалось прорваться во внутренний двор. Есть задержанные. Организаторы беспорядков называют сегодняшнюю акцию «мирной революцией». Ее целью заявляется «мирное свержение власти».

Напомним, в грузинской столице вспыхнули протесты на фоне выборов в местные органы власти. Протестующие выдвигают обвинения в адрес властей о тесных связях с Россией. Они также требуют проведения досрочных парламентских выборов. Толпа направилась от Тбилисского университета к зданию парламента. У собравшихся с собой флаги США и ЕС. Тем временем правящая «Грузинская мечта» набирает более 70% голосов во всех муниципалитетах и городах Грузии.

«Мирное свержение власти»: Сотни машин движутся к Тбилиси для участия в митинге
«Мирное свержение власти»: Сотни машин движутся к Тбилиси для участия в митинге

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © X/ Маrina Wolf

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Грузия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar