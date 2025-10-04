Кандидат от правящей партии лидирует на выборах мэра Тбилиси, набрав 77,4% голосов

Действующий мэр Тбилиси и кандидат от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе лидирует на муниципальных выборах с 77,4% голосов. Данные экзитполов компании «Горби» опубликовал грузинский телеканал «Имеди».

«Мирное свержение власти»: Сотни машин движутся к Тбилиси для участия в митинге

