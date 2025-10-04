Валдайский форум
Кандидат от правящей партии лидирует на выборах мэра Тбилиси, набрав 77,4% голосов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rawf8

Действующий мэр Тбилиси и кандидат от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе лидирует на муниципальных выборах с 77,4% голосов. Данные экзитполов компании «Горби» опубликовал грузинский телеканал «Имеди».

Оппозиционные силы представлены на вторых позициях: Ираклий Купрадзе от партий «Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию» получил 8,8% голосов. Замыкает тройку лидеров Яго Хвичия из либертарианской партии «Гирчи», за которого проголосовали 6,7% избирателей.
Тем временем столица Грузии охвачена масштабными протестами после выборов в местные органы власти. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о доминировании кандидатов от «Грузинской мечты», которые, по его словам, набрали более 70% голосов по всей стране. Митингующие окружили президентскую резиденцию и ворвались во двор. Есть задержанные.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

