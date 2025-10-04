«Это уголовное преступление»: Премьер Грузии пообещал наказать участников штурма президентского дворца

Действия участников штурма президентского дворца в Тбилиси квалифицированы как уголовное преступление. Такое заявление на официальном брифинге сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«То, что мы увидели на улице Атонели [где находится президентский дворец], — это уголовное преступление. Каждый, кто участвовал в этом насильственном акте, будет привлечён к ответственности», — заявил Кобахидзе.

Он также сообщил о планах полностью нейтрализовать иностранную агентуру, которая организовала беспорядки в городе. Кобахидзе подчеркнул, что этим политическим силам больше не позволят участвовать в жизни страны.

Тем временем правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» уверенно лидирует на муниципальных выборах. После обработки 55% протоколов партия набирает более 80% голосов избирателей. Второе место занимает «Сильная Грузия» с результатом 6,8%. Оппозиционная партия «Гахария за Грузию» с показателем 3,8% завершает тройку лидеров. Окончательные итоги выборов будут подведены после подсчета всех бюллетеней.

Напомним, что в грузинской столице вспыхнули протесты на фоне выборов в местные органы власти. Протестующие выдвигают обвинения в адрес властей о тесных связях с Россией. Они также требуют проведения досрочных парламентских выборов. В результате столкновений несколько сотрудников полиции получили травмы.