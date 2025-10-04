МВД Грузии возбудило уголовные дела из-за беспорядков оппозиции в Тбилиси

В связи с беспорядками в Тбилиси МВД Грузии открыло уголовное производство по четырём статьям УК. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, возбуждены уголовные дела по статьям, касающимся: попыток насильственного изменения конституционного строя или свержения власти, организации, руководства или участия в групповом насилии, захвата или блокирования стратегических объектов, учреждений связи или телерадиовещания, повреждения или уничтожения имущества

Напомним, что в грузинской столице вспыхнули протесты на фоне выборов в местные органы власти. Протестующие выдвигают обвинения в адрес властей о тесных связях с Россией. Они также требуют проведения досрочных парламентских выборов. В результате столкновений несколько сотрудников полиции получили травмы.