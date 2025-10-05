В Грузии нейтрализованы диверсанты, готовившие взрыв в день выборов
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила о предотвращении масштабной диверсии, которая планировалась на день выборов в эту субботу, 4 октября.
На экстренном брифинге первый заместитель главы СГБ Лаша Маградзе сообщил о крупной операции, в ходе которой были нейтрализованы лица, ответственные за доставку оружия и взрывчатки в центр Тбилиси.
По словам Маградзе, спецслужбы изъяли значительное количество вооружения, боеприпасов и взрывчатых веществ. Он уточнил, что нейтрализованный круг лиц «предположительно должен был перенести в центр Тбилиси боеприпасы и взрывчатые вещества» с целью дестабилизации ситуации в день голосования.
Таким образом, СГБ Грузии утверждает, что благодаря превентивным мерам удалось предотвратить реализацию серьезного подрыва безопасности страны, запланированного на 4 октября.
Выборы 4 октября 2025 года прошли на фоне напряженной политической ситуации в Грузии, включая протесты оппозиции, явка составила около 45%. Правящая партия Грузии победила во всех муниципалитетах на выборах. Каха Каладзе, выдвинутый правящей партией «Грузинская мечта», одержал победу на выборах мэра Тбилиси. Он заручился поддержкой более 71% избирателей.
