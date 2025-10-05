В Грузии нейтрализованы диверсанты, готовившие взрыв в день выборов

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила о предотвращении масштабной диверсии, которая планировалась на день выборов в эту субботу, 4 октября.

На экстренном брифинге первый заместитель главы СГБ Лаша Маградзе сообщил о крупной операции, в ходе которой были нейтрализованы лица, ответственные за доставку оружия и взрывчатки в центр Тбилиси.

По словам Маградзе, спецслужбы изъяли значительное количество вооружения, боеприпасов и взрывчатых веществ. Он уточнил, что нейтрализованный круг лиц «предположительно должен был перенести в центр Тбилиси боеприпасы и взрывчатые вещества» с целью дестабилизации ситуации в день голосования.

Таким образом, СГБ Грузии утверждает, что благодаря превентивным мерам удалось предотвратить реализацию серьезного подрыва безопасности страны, запланированного на 4 октября.