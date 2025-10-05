Правящая партия Грузии победила во всех муниципалитетах на выборах

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» одержала уверенную победу на выборах мэров и депутатов местных органов власти. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, после обработки 100% протоколов партия получила более 81% голосов.

Кандидаты «Грузинской мечты» победили во всех крупных городах и муниципалитетах, обеспечив себе большинство в местных собраниях по всей стране.

Ранее стало известно, что Каха Каладзе, выдвинутый правящей партией «Грузинская мечта», одержал триумфальную победу на выборах мэра Тбилиси. Он заручился поддержкой более 71% избирателей.

Напомним, 4 октября на площади Свободы в Тбилиси, одновременно с муниципальными выборами в Грузии, прошёл масштабный митинг оппозиции. Один из организаторов акции, бывший генеральный прокурор Муртаз Зоделава, призвал протестующих «завладеть ключами от дворца президента», после чего часть митингующих направилась к резиденции главы государства. Спецназ полиции применил водомёты и слезоточивый газ для разгона протестующих, которые успели снести ворота.