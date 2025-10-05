Каха Каладзе переизбран мэром Тбилиси на третий срок

Кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе одержал убедительную победу на выборах мэра столицы Грузии, набрав более 71% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют окончательные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК), опубликованные после подсчёта 99,4% бюллетеней.

Согласно результатам, Каладзе набрал 71,58% голосов, значительно опередив своих девять соперников. Это позволит ему остаться на посту мэра Тбилиси в третий раз подряд, продолжив курс на развитие инфраструктуры и укрепление экономических связей города.

Каха Каладзе — известный грузинский политик и бывший профессиональный футболист. Родившийся в 1978 году в Копитни, он прославился как защитник итальянского «Милана», где провел более 200 матчей и завоевал Лигу чемпионов УЕФА в 2003 и 2007 годах. После завершения карьеры в 2011 году Каладзе вернулся в Грузию и активно включился в политику: в 2012 году был избран депутатом парламента от «Грузинской мечты», а в 2017-м стал мэром Тбилиси. За время его руководства город реализовал крупные проекты по модернизации транспорта и благоустройству, что способствовало росту популярности среди жителей.

Выборы 4 октября 2025 года прошли на фоне напряженной политической ситуации в Грузии, включая протесты оппозиции, но явка составила около 45%, а нарушения были минимальными. Победа Каладзе укрепляет позиции «Грузинской мечты» перед парламентскими выборами 2028 года. Официальная церемония инаугурации запланирована на ближайшие недели.