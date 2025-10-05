«Грузинский майдан»: В Тбилиси заявили о попытке оппозиции повторить украинский сценарий

Грузинская оппозиция предприняла пятую за четыре года попытку силового смещения власти, которую власти страны охарактеризовали как «майдан». Об этом на брифинге заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Что касается вчерашних процессов, попытки свержения власти, то эта попытка провалилась. За прошедшие четыре года мы увидели уже пятую попытку устроить «майдан» в нашей стране. В течение четырёх лет «наци» (обобщённое наименование оппозиции по названию партии «Единое национальное движение» — прим. Life.ru) уже пять раз пытались свергнуть власть, устроить «майдан», — сообщил глава правительства.

Премьер-министр выразил благодарность Министерству внутренних дел, подразделения которого, по его словам, провели ювелирную спецоперацию по предотвращению попытки свержения власти.

Вечером 4 октября на площади Свободы в Тбилиси, прошёл митинг оппозиции. После призыва одного из организаторов акции, бывшего генерального прокурора Муртаза Зоделавы, «завладеть ключами от дворца президента», часть демонстрантов направилась к расположенной поблизости президентской резиденции. Протестующие сумели снести наружное ограждение, однако были оттеснены спецподразделениями с применением водомётов, слезоточивого газа и дубинок. Участники акции выдвигают требования об отставке действующей власти и возобновлении курса страны на интеграцию с Европейским союзом.

Ранее стало известно, что Каха Каладзе, выдвинутый правящей партией «Грузинская мечта», одержал триумфальную победу на выборах мэра Тбилиси. Он заручился поддержкой более 71% избирателей, оставив далеко позади девять соперников. Его дальнейшая деятельность будет направлена на продолжение курса по модернизации инфраструктуры и укреплению экономических связей города, опираясь на успешный опыт реализации крупных проектов по развитию транспорта и благоустройству, которые повысили его авторитет среди жителей.