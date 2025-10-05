МВД Грузии задержало 5 организаторов протестов за призывы к свержению власти

В Грузии правоохранительные органы задержали пятерых человек, участвовавших в акции протеста, за призывы к насильственному свержению власти. Заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе сообщил на брифинге, что задержанным грозит до девяти лет лишения свободы.

По словам замминистра, под стражу взяты Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе, Паата Манджгаладзе и Лаша Беридзе.

«Они обвиняются в призыве к насильственной смене конституционного строя Грузии или свержению государственной власти, а также в организации насилия, руководстве или участии в нём. Преступления подразумевают лишение свободы на срок до девяти лет», — заявил замглавы МВД.

Следствие установило, что в ходе акции протеста, прошедшей в субботу в Тбилиси, организаторы допускали высказывания, содержащие призывы к насилию. Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны МВД, протестующие сломали ворота резиденции президента и попытались захватить здание.

Также Дарахвелидзе сообщил о пострадавших в результате столкновений. По его словам, в ходе акции протеста пострадали не менее 32 полицейских, один из которых получил серьёзные травмы — его состояние оценивается как стабильное. Ещё один сотрудник получил травмы средней степени тяжести, остальные 30 — лёгкие.

Напомним, 4 октября на площади Свободы в Тбилиси, одновременно с муниципальными выборами в Грузии, прошёл масштабный митинг оппозиции. Один из организаторов акции, бывший генеральный прокурор Муртаз Зоделава, призвал протестующих «завладеть ключами от дворца президента», после чего часть митингующих направилась к резиденции главы государства. Спецназ полиции применил водомёты и слезоточивый газ для разгона протестующих, которые успели снести ворота.