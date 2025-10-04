Премьер Грузии обвинил иностранные спецслужбы в организации протестов в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что недавние беспорядки в стране были спланированы внешними разведслужбами. На брифинге он подчеркнул, что попытки подорвать государственные институты не останутся без реакции.

«Все те, кто попытался поднять руку на нашу государственность в ходе акции, организованной иностранными спецслужбами, получат строгий ответ. Грузия не та страна, в которой иностранным спецслужбам могут дать возможность свержения власти», — заявил он.

Напомним, что в грузинской столице вспыхнули протесты на фоне выборов в местные органы власти. Протестующие выдвигают обвинения в адрес властей о тесных связях с Россией. Они также требуют проведения досрочных парламентских выборов. В связи с чем местное МВД открыло уголовное производство по четырём статьям УК.