Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 октября, 20:55

Премьер Грузии обвинил иностранные спецслужбы в организации протестов в Тбилиси

Кобахидзе: Иностранные спецслужбы организовали беспорядки в Тбилиси

Обложка © X / Irakli Kobakhidze

Обложка © X / Irakli Kobakhidze

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что недавние беспорядки в стране были спланированы внешними разведслужбами. На брифинге он подчеркнул, что попытки подорвать государственные институты не останутся без реакции.

«Все те, кто попытался поднять руку на нашу государственность в ходе акции, организованной иностранными спецслужбами, получат строгий ответ. Грузия не та страна, в которой иностранным спецслужбам могут дать возможность свержения власти», — заявил он.

Премьер Грузии обвинил посла ЕС в организации беспорядков в Тбилиси
Премьер Грузии обвинил посла ЕС в организации беспорядков в Тбилиси

Напомним, что в грузинской столице вспыхнули протесты на фоне выборов в местные органы власти. Протестующие выдвигают обвинения в адрес властей о тесных связях с Россией. Они также требуют проведения досрочных парламентских выборов. В связи с чем местное МВД открыло уголовное производство по четырём статьям УК.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Грузия
  • Ираклий Кобахидзе
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar