Премьер Грузии Кобахидзе заявил о новом госперевороте с внешней поддержкой

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил о предотвращении очередной попытки насильственной смены власти в стране, которая, по его словам, стала уже пятой по счёту. Соответствующее заявление прозвучало в интервью главы правительства телеканалу «Рустави 2».

«Это была пятая попытка революции, которая имела поддержку извне… Наша главная задача — чтобы никто не посмел осуществить шестую попытку, и для этого будут приняты все меры», — заявил Кобахидзе.

Премьер подчеркнул, что все недавние попытки дестабилизации обстановки в Грузии получали поддержку из-за рубежа, и власти намерены принять исчерпывающие меры для предотвращения новых попыток насильственного изменения конституционного строя.