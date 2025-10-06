Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
6 октября, 19:14

Премьер Грузии Кобахидзе заявил о новом госперевороте с внешней поддержкой

Ираклий Кобахидзе. Обложка © ТАСС/AP/Irakli Gedenidze

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил о предотвращении очередной попытки насильственной смены власти в стране, которая, по его словам, стала уже пятой по счёту. Соответствующее заявление прозвучало в интервью главы правительства телеканалу «Рустави 2».

«Это была пятая попытка революции, которая имела поддержку извне… Наша главная задача — чтобы никто не посмел осуществить шестую попытку, и для этого будут приняты все меры», — заявил Кобахидзе.

Премьер подчеркнул, что все недавние попытки дестабилизации обстановки в Грузии получали поддержку из-за рубежа, и власти намерены принять исчерпывающие меры для предотвращения новых попыток насильственного изменения конституционного строя.

Премьер Грузии обвинил иностранные спецслужбы в организации протестов в Тбилиси
Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе высказал обвинения в адрес посла Европейского союза, предположив причастность дипломата к организации беспорядков в Тбилиси. По его утверждению, представители ЕС оказывали поддержку действиям, направленным на смену власти в период парламентских выборов. В ответ на эти заявления верховный представитель ЕС по иностранным делам и еврокомиссар по вопросам расширения опубликовали совместное коммюнике, в котором опровергли предъявленные обвинения и выразили сожаление относительно распространения, по их мнению, недостоверной информации о роли Евросоюза в событиях в грузинской столице. Позднее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил ожидание грузинским обществом официальных извинений от Европейского союза.

