В Тбилиси во время протестов пострадали 21 полицейский и 6 демонстрантов

В Тбилиси в ходе протестов пострадали по меньшей мере 21 сотрудник полиции и 6 демонстрантов. Об этом сообщили в Минздраве Грузии.

Видео © X / Dada Shastoni

Отмечается, что пострадавших доставили в медучреждения бригады скорой помощи. А по фактам акций инициированы уголовные расследования, в том числе по статье о попытке государственного переворота. Количество задержанных участников акции на данный момент уточняется.

Баррикады продолжают гореть в центре Тбилиси. Стычки между демонстрантами и полицией продолжаются, спецназу периодически приходится использовать слезоточивый газ и водомёты. Наиболее напряжённая обстановка сохраняется в районе площади Орбелиани и у здания Парламента на проспекте Руставели.