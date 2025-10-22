Политолог объяснил, почему американцы ополчились на Трампа

По всей Америке в минувшие выходные прошли многомиллионные митинги против политики президента страны Дональда Трампа. Участники обвиняли его в авторитарных замашках, давлении на СМИ и оппонентов, сравнивали с монархом и требовали соблюдения Конституции. Политолог Артемий Атаманенко в беседе с РИА «ФедералПресс» объяснил причины всплеска недовольства.

По его словам, акции под лозунгом «Нет королям» стали одними из крупнейших за последние годы. Движение наследует ту же идею: протест против несправедливого устройства экономики и политики, где решения принимают немногие представители элиты.

Трамп отреагировал быстро, обвинив бизнесмена Джорджа Сороса в финансировании протестов и назвав леворадикалов основными выгодополучателями и источником проблем. В его картине мира радикальная левая повестка — корень многих бед в США и мире.

«На фоне шатдауна американского правительства протесты против Трампа могут сыграть на руку сторонникам Демократической партии. Сейчас и республиканцы, и демократы перешли в фазу активной публичной подготовки к промежуточным выборам в Конгресс», — сказал эксперт.

Однако у движения нет партийной привязки, поэтому его лидеры способны критиковать и элиту демократов тоже. Пока это внесистемный фактор, с которым у ключевых игроков американской политики нет выработанной стратегии.

