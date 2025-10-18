В Вене жители вышли на митинг против дальнейшей милитаризации Европы, а также за нейтралитет Австрии в украинском конфликте. Организаторы протестов уверены, что их собственные власти толкают страну к хаосу и диким расходам на вооружение вместо улучшения социальной политики.

«Нынешний курс ЕС на войну влечёт за собой огромные расходы на вооружение, которые пойдут в ущерб укреплению мира, социальной безопасности и процветанию. Правительство Австрии стремится в военный альянс НАТО. Таким образом правительство действует вопреки закреплённому конституцией нейтралитету и стремлению австрийцев к миру», — сказали инициаторы демонстрации.

Они напомнили, что Австрия хочет подписаться под дорогостоящей программой вооружения ЕС и под созданием европейской системы противовоздушной обороны «Небесный щит», что фактически приведёт «к вступлению Австрии в НАТО, где доминируют США». Также демонстранты призвали перестать демонизировать Россию и насаждать русофобию в умах европейцев. Они выразили уверенность, что антироссийские санкции очень вредны для ЕС.

Митингующие собрались на площади около Западного вокзала Вены и отправились маршем до парка Зигмунда Фрейда. Организаторы заявили, что шествие собрало несколько тысяч неравнодушных граждан.

Ранее в Риме состоялось многотысячное шествие против политики Европейского союза. Лидер Коммунистической партии Италии Марко Риццо заявил, что ЕС нанёс стране ущерб в сфере рыболовства, сельского хозяйства, энергоснабжения и экологии, а также ограничил гражданские свободы. По его словам, объединение втягивает Италию в военный конфликт, что противоречит интересам общества.