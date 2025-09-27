В Риме состоялось многотысячное шествие против политики Европейского союза. Об этом сообщил в соцсети X лидер Коммунистической партии Италии Марко Риццо.

Риццо заявил, что Евросоюз нанёс стране ущерб в сфере рыболовства, сельского хозяйства, энергоснабжения и экологии, а также ограничил гражданские свободы. По его словам, объединение втягивает Италию в военный конфликт, что противоречит интересам общества. Политик назвал ЕС «мачехой Италии» и подчеркнул необходимость выхода из него.

«Тиранический ЕС хочет втянуть нас в войну. Левые в парламенте поддерживают Палестину только из-за выборов. Им должно быть стыдно». Более 5000 человек вышли на улицы Рима, чтобы выразить протест против выхода Италии из Европейского Союза. Уходи, Урсула!» — говорится в заявлении политика.

В шествии участвовал и глава партии «Суверенная и народная Италия снова» Франческо Тоскано. Он прокомментировал обвинения западных стран в адрес России о нарушении воздушных границ самолётами и беспилотниками, назвав их «опасной инсценировкой», цель которой — подготовка европейской общественности к войне.

А ранее лидер оппозиционной французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что европейские страны сознательно провоцируют усиление конфликта с Россией, рискуя развязать полномасштабное военное противостояние на континенте. Политик указал, что последние заявления западных лидеров о предполагаемой причастности Москвы к инцидентам с дронами являются частью провокационной кампании.