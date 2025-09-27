Европейские страны сознательно провоцируют усиление конфликта с Россией, рискуя развязать полномасштабное военное противостояние на континенте. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Делается всё, чтобы спровоцировать масштабную многостороннюю бойню на европейском континенте», — написал он в соцсети X.

Политик указал, что последние заявления западных лидеров о предполагаемой причастности Москвы к инцидентам с дронами являются частью провокационной кампании. Он добавил, что Киев, структуры ЕС и НАТО уже демонстрировали готовность к операциям под ложным флагом. Филиппо призвал французские власти немедленно прекратить участие в конфликте. Он также подчеркнул необходимость полного прекращения военной и финансовой поддержки Украины. В том числе, и поставки вооружений, и отправку военных специалистов.

Ранее в Госдуме заявили, что западные политики, включая бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, хотели бы, чтобы Россия исчезла. Она выражала своё негативное отношение, когда сказала, что распад ССС стал «счастьем всей её жизни».