27 сентября, 19:03

Лавров заявил о попытках НАТО взять в военное кольцо всю Евразию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Североатлантический альянс создаёт угрозы не только для России и Китая, но и стремится окружить военной инфраструктурой всю Евразию. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Лавров обратил внимание, что НАТО активно расширяет своё присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Тихий океан, Южно-Китайское море и Тайваньский пролив.

«Этот новый этап экспансии руководство НАТО оправдывает неделимостью безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона и пытается под этим лозунгом взять в военное кольцо уже всю Евразию», — подчеркнул глава российской дипломатии.

Главной причиной ухудшения международной безопасности, по мнению Лаврова, является стремление Запада сохранить гегемонию с опорой на военную силу. Министр добавил, что в конфронтационные схемы вовлекается всё больше стран и регионов.

Также Лавров заявил о беспокойстве России в связи с обсуждением возможности третьей мировой войны некоторыми политиками в странах НАТО и ЕС. Особую тревогу вызывает возрождение нацизма и усиление милитаризации в Европе под антироссийскими лозунгами.

