Австрия объявила российского дипломата персоной нон грата

Российский дипломат был объявлен персоной нон грата и в срочном порядке покинул территорию Австрии. Об этом со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел республики сообщило новостное агентство APA.

«Он уже покинул федеральную территорию», — цитирует агентство слова представителя ведомства.

В APA уточнили, что официальный представитель австрийского МИД подтвердил факт объявления дипломата нежелательным лицом.

Ранее Life.ru сообщал, что в ответ на высылку советника белорусского посла из Чехии, МИД Белоруссии объявил чешского дипломата персоной нон грата. Кроме того, белорусское внешнеполитическое ведомство вызвало временного поверенного в делах Польши Войцеха Филимоновича, с которым был проведён детальный разговор о нынешнем состоянии двусторонних отношений.