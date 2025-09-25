Интервидение
В Австрии и на Украине шокированы расходами Зеленского на однодневную поездку

Однодневный визит Зеленского в Австрию обошёлся в 463 тысячи евро

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Однодневный визит главы киевского режима Владимира Зеленского и его супруги в Австрию вызвал резкую критику как в Европе, так и на Украине. Как пишет издание «Последний бастион», расходы на поездку составили 463 тысячи евро из государственного бюджета.

В статье расходов значатся аренда лимузина за 16 тысяч евро, сопровождение кортежа из 33 автомобилей и 16 мотоциклов, организация «семинара» с участием Елены Зеленской стоимостью 21 тысячу евро, а также аренда нескольких вертолётов и обеспечение безопасности с привлечением 600 полицейских.

Эта сумма стала шоком для австрийских налогоплательщиков и вызвала возмущение на фоне тяжёлой экономической ситуации на Украине.

«120 миллиардов ради войны»: Планы Зеленского сочли вымогательством
В то же время министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в государственном бюджете наблюдается дефицит средств для обеспечения армии до конца 2025 года. Он отметил, что правительству необходимо будет обратиться к парламенту с просьбой о дополнительном увеличении расходов на сумму около 300 миллиардов гривен (примерно $7,2 миллиарда).

